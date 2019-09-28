На асфальте одного из уфимских дворов появились послания мужчине от 3 беременных женщин

В столице Башкирии сразу три надписи на асфальте утром 28 сентября прочитал местный житель Анатолий. Послания говорят о беременности трех разных женщин, сообщает сайт Newsbash.ru.





Неизвестный мужчина, по всей видимости Толя, принялся смывать необычные сообщения. Художества сразу стали объектами различных шуток в соцсетях.

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Беги Толя, беги! - иронизируют жители Уфы. - Ну Толян "могёшь".Вероятно это является злорадной шуткой от друзей Анатолия, а может и месть обиженной женщины.