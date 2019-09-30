В Кумертау моллюски облюбовали квартиры горожан

В городе Кумертау жители озабочены необычной проблемой. В домах обнаружилось большое количество слизней. Как оказалось, несмотря на холодную погоду, моллюски облюбовали квартиры горожан. По словам местных жителей, крупные слизни вылезли из-под плинтуса. Фотографии кумертауцы выложили в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Кто знает, как избавиться от этой гадости? Вылезают из-под плинтуса. Про пожарить – шутки уже не актуальны, друзья уже успели, — говорится в их обращении.

— А оторвать плинтус и дыры заделать не пробовали?— поинтересовался Илья Куплянин.

— Соль боятся точно, надо на них посыпать, и они прямо разлагаются на глазах. Насыпьте его возле плинтусов, — рассказала Елена Тихонова.

— Всё, что заводится в квартирах – это на самом деле ваши проблемы, и боритесь вы с ними своими силами, ну или вызываете специалистов, — поделился Стас Морозов.

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Пользователи предложили разные варианты избавления от неожиданной напасти. Многие посоветовали вызвать службу дезинсекции, другие нашли народный способ решения неприятной проблемы.Напомним, нашествия моллюсков уже случались в Башкирии. Так, в августе уфимцы обеспокоились большим количеством улиток в рощице вдоль проспекта Салавата Юлаева между улицами 50 лет СССР и Сагита Агиша.