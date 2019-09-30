Изменения с 1 октября 2019 года: что ждет жителей России

«Российская газета» сообщила об изменениях, которые ждут россиян с 1 октября.





Бюджетникам повысят зарплаты

С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, не попавших в майские указы президента, поднимут зарплату. Заработная плата повысится на 4,3 процента, констатирует издание.





Получить прибавку к зарплате должны и региональные бюджетники. В начале года местным властям были даны рекомендации повысить зарплаты этой категории работников.С 1 октября банки будут брать новую комиссию с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Тарифы установил Банк России. Плата будет взиматься только с юридических лиц.Для массовых платежей (включая оплату услуг медицинских и образовательных учреждений, оплату услуг ЖКХ, телекоммуникационных и так далее) максимальный размер комиссии составит 0,4 процента от суммы платежа. Для остальных — 0,7 процента.Комиссия с физических лиц при оплате за любые товары и услуги через Систему быстрых взыматься не будет. Также комиссия не коснется государственных платежей. Например, оплаты штрафов или налогов.Кроме того, с 1 октября все системно значимые банки должны уже использовать Систему быстрых платежей. Изначально эта норма должна была заработать с 1 сентября.С 1 октября при получении кредита в банке некоторых заемщиков может ждать разочарование. Банки начнут оценивать степень закредитованности потенциального клиента. Будут применять показатель долговой нагрузки (ПДН).При расчете ПДН банки будут брать сведения о подтвержденных доходах клиента и данные обо всех выданных ему кредитах в бюро кредитных историй.Формула расчета ПДН примерно такая: определяется общая сумма платежей по уже взятым кредитам, прибавляется платеж по будущему займу. И определяется, какой процент это составит к среднемесячному доходу за последние полгода.Если показатель превысит 50 процентов, то риск будет повышенным, и банку придется резервировать под такие займы больше капитала. Разумеется, кредитной организации придется ужесточать для клиентов условия выдачи кредита.С 1 октября налог на добавленную стоимость на фрукты и ягоды снизится до 10 процентов (сейчас НДС составляет 20 процентов).С этого же дня меняется НДС и для пальмового масла, но уже в сторону увеличения. Налог поднимется с 10 до 20 процентов.С 1 октября жилое помещение в многоквартирном доме нельзя будет использовать для предоставления гостиничных услуг.Продолжать держать хостелы и мини гостиницы можно будет только в нежилых помещениях, которые расположены на первых этажах с отдельным входом.Кроме того, хостелы могут работать в комплексах апартаментов, так как они не считаются жилыми.

Европротокол прибавит в цене по всей России

С 1 октября оформить по максимальной цене аварию по европротоколу без участия сотрудников полиции, если у сторон нет разногласий, можно будет в любом регионе России. Теперь сумма выплаты может дойти не до 100 тысяч, а до 400 тысяч рублей.



Сейчас оформить европротокол на таких условиях можно только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



Зафиксировать аварию нужно при помощи специального мобильного приложения. Также это можно сделать благодаря устройству ГЛОНАСС. Оно фиксирует аварию и передает данные об ускорениях и силе удара оператору, который потом передает их страховщику.

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