В Уфе услуга часового тарифа транспортной карты «Алга» начнет действовать и на электротранспорте
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С 1 октября часовой тариф автоматизированной оплаты проезда будет действовать и на уфимском электротранспорте, сообщает сайт Newsbash.ru.
Это значит, что держатели транспортной карты «Алга» смогут в течение часа без переплат пересаживаться с автобусов «Башавтотранса» на трамвай и троллейбус и наоборот, при этом стоимость за вторую поездку деньги взимать не будут.
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