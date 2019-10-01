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В Уфе услуга часового тарифа транспортной карты «Алга» начнет действовать и на электротранспорте

Добавлено: 01.10.19
Просмотров: 59
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе услуга часового тарифа транспортной карты «Алга» начнет действовать и на электротранспорте

С 1 октября часовой тариф автоматизированной оплаты проезда будет действовать и на уфимском электротранспорте, сообщает сайт Newsbash.ru.


Это значит, что держатели транспортной карты «Алга» смогут в течение часа без переплат пересаживаться с автобусов «Башавтотранса» на трамвай и троллейбус и наоборот, при этом стоимость за вторую поездку деньги взимать не будут.

В Уфе в октябре начнет действовать часовой тариф на общественный транспорт «Башавтотранса»

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Как пояснили в Гострансе РБ, услуга часового тарифа удобна для тех горожан, которые передвигаются по Уфе пересадками. Со дня внедрения часового тарифа на автобусах «Башавтотранса», то есть с 1 сентября, этой услугой успели воспользоваться уже более 38 тысяч раз. Сообщают, что вскоре к работе в новой системе оплаты проезда подключатся и частные перевозчики.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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