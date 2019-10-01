В Уфе противники строительства дельфинария встретились с чиновниками
30 сентября актовый зал татарской гимназии №84 заполнен до отказа. Жители микрорайона Сипайлово пришли на встречу с чиновниками, чтобы в рамках общественных слушаний обсудить благоустройство озера и прилегающей к нему территории в парке Кашкадан, сообщает сайт Newsbash.ru.
В основном в зале сидят люди старшего и пожилого возраста. Но это не все, кто принимают участие во встрече.Остальные решили нагрянуть на слушания, чтобы высказать свое недовольство вероятным строительством океанариума с дельфинарием в столице Башкирии.
5 сентября 2019 года в администрации Уфы состоялся традиционный инвестчас под председательством мэра Ульфата Мустафина. В этот день на рассмотрение участников был представлен проект океанариума. Генеральный директор ООО «Водный мир» Сергей Кузнецов предложил возвести четырехуровневый развлекательный комплекс с дельфинарием на 700 посадочных мест. Также проект предполагал создание тропического ботанического сада с 15 террариумами. Объем инвестиций оценивался в 700 миллионов рублей. Океанариум мог предоставить 90 рабочих мест. Мог бы.
Ровно на 20 дней жители республики забыли об этом проекте. Протестная волна поднялась совсем недавно. 25 сентября в СМИ появилась информация о том, что петицию против строительства океанариума подписало более 46 тысяч человек. Новость вызвала бурный резонанс в обществе. Настолько, что некоторые даже решили заняться самопиаром на фоне громкой истории. Именно с этого момента началась ожесточенная схватка зоозащитников с бизнесом.
По какому поводу собрались
Возвращаемся в актовый зал. Важно, что около 70% присутствующих действительно пришли на встречу с главой администрации Октябрьского района Сергеем Плотниковым, начальником Главного управления архитектуры и градостроительства Олегом Бадиным и директором парка Евгением Дубницким. Мамы Сипайлово просят для детей организовать каток, пенсионеров беспокоит некрасивый забор, а кто-то интересуются – будут ли в обновленном парке арт-объекты. Но на 14 минуте встречи в беседу врывается глас протеста.
Закон джунглей
Спустя час встреча превратилась в настоящий театр абсурда. Стоит отметить, права животных отстаивали члены Ассоциации зоозащитников РБ, Совета по правам человека при Главе Башкирии. Правда, почему-то Полина Вишневская рассказала о невыдаче товарного чека за покупку мороженого в парке. Чиновникам, как строгим учителям, приходилось успокаивать аудиторию. В итоге была выработана схема работы: желающие подходили к микрофону и озвучивали свою позицию.
Шаг навстречу?
Спустя еще 30 минут высокопарных фраз, чиновники и общественники смогли прийти к консенсусу. Глава администрации Октябрьского района предложил зооактивистам составить обращение и собрать подписи прямо на месте. Сам чиновник пообещал передать документы в компетентные органы, чтобы в ближайшем будущем организовать отдельную встречу, посвященную наболевшему вопросу.
Общественники же намерены пообщаться непосредственно с самим инвестором. По их мнению, он смогут предложить более удачные и прибыльные варианты вложения средств. Некоторые, кстати, заикались о строительстве 3D океанариума. Proural продолжит следить за ситуацией.