В Уфе противники строительства дельфинария встретились с чиновниками

30 сентября актовый зал татарской гимназии №84 заполнен до отказа. Жители микрорайона Сипайлово пришли на встречу с чиновниками, чтобы в рамках общественных слушаний обсудить благоустройство озера и прилегающей к нему территории в парке Кашкадан, сообщает сайт Newsbash.ru.





В основном в зале сидят люди старшего и пожилого возраста. Но это не все, кто принимают участие во встрече.Остальные решили нагрянуть на слушания, чтобы высказать свое недовольство вероятным строительством океанариума с дельфинарием в столице Башкирии.

— В неволе эти животные страдают, так как они высокоразвитые существа, имеющие чувства и эмоции. Потребности морских млекопитающих в движении, свободе и поддержании особенностей их питания не может удовлетворить ни один океанариум или дельфинарий. У этих прекрасных, добрых и безобидных животных не может быть другого дома, кроме моря или океана. На воле они живут дольше, чем в искусственных хлорированных тюрьмах, которыми, по сути, являются океанариумы и дельфинарии, — гласит текст петиции.

— Здравствуйте, меня зовут Ольга Маловица. У меня вопрос к главе района. В начале сентября появилась информация, что в Уфе будут строить дельфинарий, разместят его в Сипайлово, рядом с Кашкаданом. Почему-то этот вопрос администрация района игнорирует. Хотя сначала отвечали в социальных сетях. А потом замяли этот вопрос. Мы хотим какую-то конкретику. Вы наверное видели, что больше 50 тысяч человек подписали петицию против строительства дельфинария, — выступление общественницы смешивается с недовольными возгласами пенсионеров. — Это варварский способ издевательства над животными. Мы просим обратить внимание. Мы пришли сказать, что мы против.

— Меня зовут Айгуль, я тоже против дельфинария. Не буду затрагивать тему этического обращения с животными. Мне кажется, это априори понятно, что это неестественная среда обитания. Это не то, что должен видеть ребенок. Он должен видеть счастливых животных. Если вы хотите видеть город прогрессивным, развивающимся, можно посмотреть на другие страны. Мы не должны поддерживать такой бизнес и быть выше этого.

— Меня зовут Коновалова Евгения. Общественность выступает против новости, которая попала 5 сентября на сайт администрации. Исходя из инвестчаса, мэром было поддержано строительство океанариума и дельфинария. На данный момент собрала более 54 тысяч подписей. Также активно отправляются письма в администрацию города. Люди начинают узнавать и выступают против. Мы очень просим услышать нас. Это единственный шанс для нас.

— Весь цивилизованный мир отказывается от этого. Нам не нужно идти против, иначе мы будем деградировать. Петицию подписывают не только жители Уфы, но и вся Россия. То есть это не локальный вопрос, а на уровне всей страны.





5 сентября 2019 года в администрации Уфы состоялся традиционный инвестчас под председательством мэра Ульфата Мустафина. В этот день на рассмотрение участников был представлен проект океанариума. Генеральный директор ООО «Водный мир» Сергей Кузнецов предложил возвести четырехуровневый развлекательный комплекс с дельфинарием на 700 посадочных мест. Также проект предполагал создание тропического ботанического сада с 15 террариумами. Объем инвестиций оценивался в 700 миллионов рублей. Океанариум мог предоставить 90 рабочих мест. Мог бы.Ровно на 20 дней жители республики забыли об этом проекте. Протестная волна поднялась совсем недавно. 25 сентября в СМИ появилась информация о том, что петицию против строительства океанариума подписало более 46 тысяч человек. Новость вызвала бурный резонанс в обществе. Настолько, что некоторые даже решили заняться самопиаром на фоне громкой истории. Именно с этого момента началась ожесточенная схватка зоозащитников с бизнесом.Возвращаемся в актовый зал. Важно, что около 70% присутствующих действительно пришли на встречу с главой администрации Октябрьского района Сергеем Плотниковым, начальником Главного управления архитектуры и градостроительства Олегом Бадиным и директором парка Евгением Дубницким. Мамы Сипайлово просят для детей организовать каток, пенсионеров беспокоит некрасивый забор, а кто-то интересуются – будут ли в обновленном парке арт-объекты. Но на 14 минуте встречи в беседу врывается глас протеста.После пламенного выступления последовал краткий ответ Сергея Плотникова: «В ближайшее время будет рассматриваться перспектива строительства». Поддержать коллегу вызвался Олег Бадин, попытавшись вступить в диалог с зооактивистами. Он попросил общественников перечислить пункты «против». Но все вышло более, чем ожидаемо – шум, гам, ор. Словно первоклассники собравшиеся начали что-то выкрикивать, требовать и предъявлять – «Мы за вас голосовали! Почему вы игнорируете мнение народа?». Первая попытка диалога была провалена.Ситуация нагнеталась. Было принято решение перенести обсуждение дельфинария в заключение встречи.Спустя час встреча превратилась в настоящий театр абсурда. Стоит отметить, права животных отстаивали члены Ассоциации зоозащитников РБ, Совета по правам человека при Главе Башкирии. Правда, почему-то Полина Вишневская рассказала о невыдаче товарного чека за покупку мороженого в парке. Чиновникам, как строгим учителям, приходилось успокаивать аудиторию. В итоге была выработана схема работы: желающие подходили к микрофону и озвучивали свою позицию.

Шаг навстречу?

Спустя еще 30 минут высокопарных фраз, чиновники и общественники смогли прийти к консенсусу. Глава администрации Октябрьского района предложил зооактивистам составить обращение и собрать подписи прямо на месте. Сам чиновник пообещал передать документы в компетентные органы, чтобы в ближайшем будущем организовать отдельную встречу, посвященную наболевшему вопросу.



Общественники же намерены пообщаться непосредственно с самим инвестором. По их мнению, он смогут предложить более удачные и прибыльные варианты вложения средств. Некоторые, кстати, заикались о строительстве 3D океанариума. Proural продолжит следить за ситуацией.

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