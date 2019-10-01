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В Белебеевском районе в одной из школ выдали просроченную еду

Добавлено: 01.10.19
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Рубрика: Общество
Теги: Белебеевский район
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В Белебеевском районе в одной из школ выдали просроченную еду

Жители Белебеевского района сообщили, что в школе детям была выдана во время обеда просроченная еда, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Согласно опубликованной информации, в средней общеобразовательной школе №5 детей кормили просроченным йогуртом.

«Нет никакого контроля за питанием наших детей. Дайте, пожалуйста, огласку этому халатному поступку», – прокомментировала произошедшее одна из родительниц.

По ее словам, это произошло накануне, 30 сентября, срок годности на упаковке указан 21 сентября.

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