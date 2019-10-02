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Уфимца поразило состояние больницы в Чекмагушевском районе

Добавлено: 02.10.19
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Рубрика: Общество
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Уфимца поразило состояние больницы в Чекмагушевском районе

Уфимец в социальных сетях показал уровень благоустройства стационара села Старокалмашево Чекмагушевского района. Мужчина пришел навестить своего друга, которого госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает сайт Newsbash.ru.


От увиденного житель столицы Башкирии остался в шоке. По его словам, подобных ужасных условий в больнице он еще не видел: обшарпанные стены и полы, деревянные рамы в окнах и крошечный санузел.

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— В этом заведении я бывал и раньше, но никогда не поднимался на второй этаж. От увиденного чуть дар речи не потерял. Хочу и с вами поделиться. Вот, вид глазами посетителя: палаты, процедурная, коридор, санузел. Будто в прошлое смотришь. Хотя, в какое прошлое? Такое раньше увидеть было сложно. Скорее, в будущее, в постапокалипсис. Война какая-то идёт, или уже прошла – ядерная? Что происходит, что мы такое терпим? Там ведь работают прекрасные врачи и медсёстры, лечатся наши близкие. В этих условиях, — говорится в его обращении. 

Стоит отметить, жители нередко обращают внимание на ужасные состояния медицинских учреждений в районах республики. Так, жительница Сибая обратилась к местным властям с просьбой улучшить условия нахождения в детском соматическом отделении городской больницы. По словам женщины, ремонт в палатах не делали очень давно.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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