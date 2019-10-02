Уфимца поразило состояние больницы в Чекмагушевском районе
Комментарии (0)
Загрузка...
Уфимец в социальных сетях показал уровень благоустройства стационара села Старокалмашево Чекмагушевского района. Мужчина пришел навестить своего друга, которого госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает сайт Newsbash.ru.
От увиденного житель столицы Башкирии остался в шоке. По его словам, подобных ужасных условий в больнице он еще не видел: обшарпанные стены и полы, деревянные рамы в окнах и крошечный санузел.
Читайте также:Айгуль Гареева из Чекмагушевского района стала чемпионкой мира по велоспорту среди юниоров
Стоит отметить, жители нередко обращают внимание на ужасные состояния медицинских учреждений в районах республики. Так, жительница Сибая обратилась к местным властям с просьбой улучшить условия нахождения в детском соматическом отделении городской больницы. По словам женщины, ремонт в палатах не делали очень давно.
Читайте также
Здравоохранение
Жители Белорецка выложили шокирующее фото травматологического отделения больницы
Общество
Жители Чекмагушевского района были шокированы состоянием туалета училища
Здравоохранение
Врачи и медики салаватского роддома добились дополнительных выплат
Происшествия
Трое жителей Башкирии пострадали во время взрыва в Нижнекамске
Происшествия
В Чекмагушевском районе пьяный водитель погубил двух своих пассажиров
Это интересно
В Белорецком районе выпал первый снег
Происшествия
В Башкирии серьезная авария произошла прямо напротив кладбища
Общество
В Уфе продолжают омолаживать деревья