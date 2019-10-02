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В Уфе обманутые дольщики написали жалобу Папе Римскому

Добавлено: 02.10.19
Просмотров: 24
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе обманутые дольщики написали жалобу Папе Римскому

На такой поступок людей подтолкнуло отношение застройщика Валерия Мансурова, который руководит компанией СУ-10. Дольщики уверяют, что при общении он им сообщил, что они «никого не боятся, и можно писать хоть Папе Римскому», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Уфимцы прислушались к совету и составили письмо понтифику на двух языках в надежде, что глава католической церкви сможет им помочь.

По словам дольщиков ЖК «Лимонарий», они должны были получить квартиры ещё в 2017 году.

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