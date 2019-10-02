В Уфе обманутые дольщики написали жалобу Папе Римскому

На такой поступок людей подтолкнуло отношение застройщика Валерия Мансурова, который руководит компанией СУ-10. Дольщики уверяют, что при общении он им сообщил, что они «никого не боятся, и можно писать хоть Папе Римскому», сообщает сайт Newsbash.ru.



Уфимцы прислушались к совету и составили письмо понтифику на двух языках в надежде, что глава католической церкви сможет им помочь.По словам дольщиков ЖК «Лимонарий», они должны были получить квартиры ещё в 2017 году.