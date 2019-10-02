В Башкирии пройдет флешмоб ко Дню учителя

В Башкирии активисты Общероссийского народного фронта в республике сообщают о запуске флешмоба «Поздравь своего учителя» в преддверии Дня учителя (5 октября). Как сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ, принять участие в акции может любой желающий, сообщает сайт Newsbash.ru.





«Запишите короткое видео с поздравлениями в адрес учителей, в которых можно вспомнить курьёзные случаи, смешные истории, связанные со школьным учителем. В конце ролика участник флешмоба передает челлендж своему однокласснику, знакомому, родственнику или другу, который тоже расскажет школьную историю или поздравит своего учителя. Таким образом, образуется «цепочка воспоминаний», - рассказывают активисты.

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Уточняется, что видео должно быть горизонтальным, снято на камеру/смартфон с хорошим разрешением. Необходимо предусмотреть хорошее освещение кадра и отсутствие посторонних шумов в звуке (для этого используйте гарнитуру - наушники).Ролики размещаются 5 октября в социальных сетях (ВК, фейсбук, одноклассники, инстаграм). Обязательные хештеги флешмоба: #ПоздравьСвоегоУчителя #ОНФденьУчителяРеспубликаБашкортостан