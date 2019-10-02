В Башкирии пройдет флешмоб ко Дню учителя
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии активисты Общероссийского народного фронта в республике сообщают о запуске флешмоба «Поздравь своего учителя» в преддверии Дня учителя (5 октября). Как сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ, принять участие в акции может любой желающий, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Запишите короткое видео с поздравлениями в адрес учителей, в которых можно вспомнить курьёзные случаи, смешные истории, связанные со школьным учителем. В конце ролика участник флешмоба передает челлендж своему однокласснику, знакомому, родственнику или другу, который тоже расскажет школьную историю или поздравит своего учителя. Таким образом, образуется «цепочка воспоминаний», - рассказывают активисты.
Ролики размещаются 5 октября в социальных сетях (ВК, фейсбук, одноклассники, инстаграм). Обязательные хештеги флешмоба: #ПоздравьСвоегоУчителя #ОНФденьУчителяРеспубликаБашкортостан
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
Обвиняемого в домогательствах к ученице учителя из Кушнаренково освободили из зала суда под подписку о невыезде
Происшествия
Ученики Кушнаренковской школы рассказали, что домогательства учителя истории к ученицам - не единичный случай
Образование
В Уфе определили победителя в конкурсе «Учитель года Башкортостана – 2019»
Образование
Минпросвещения РФ Ольга Васильева: "Родители не должны обсуждать учителей с детьми"
Общество
В Чишминском районе ОНФ подтвердили плохое состояние дорог в деревне Каран-Елга
Культура
В Уфе состоится Всероссийский фестиваль сэсэнов
Образование
Президент России предложил награждать лучших учителей премией в 200 тысяч рублей
Общество / Образование
Министр образования Ольга Васильева: «Работа учителя – это не услуга»