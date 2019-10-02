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Софье Гизатуллиной из Стерлитамака сделают операцию в Израиле

Добавлено: 02.10.19
Просмотров: 35
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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Софье Гизатуллиной из Стерлитамака сделают операцию в Израиле

Со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова ТАСС передает, что девочку из Стерлитамака со сросшимися пальчиками и деформированным лицом прооперируют израильские врачи, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Мы в конце октября пригласили израильских врачей, потому что заболевание довольно сложное и нетипичное. Проведем полное обследование, конечно, полностью за счет республики, у нас есть такие возможности, девочку пролечим», – приводит цитату главы региона ТАСС.

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На вопрос о выделении жилья Хабиров ответил, что это не такой «быстрый вопрос» и власти «хотят разобраться в этой истории».

Напомним, впервые о Софье Гизатуллиной и ее ситуации стало известно в сентябре благодаря сообщению волонтеров о том, что ее отказываются принимать в садик из-за инвалидности.
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