В Башкирии 50 многодетных матерей получат медали «Материнская слава»

В Башкирии 50 женщин, родивших и воспитывающих пять и более детей, получат медали «Материнская слава». Соответствующий указ подписал глава РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.



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В документе значатся 50 фамилий. Большинство женщин являются домохозяйками. Также среди них есть пекарь, учитель, методист, работник сельсовета, продавец, почтальон, бухгалтер, а также воспитатели, повара и индивидуальные предприниматели.Отметим, по состоянию на март этого года в Башкирии насчитывалось более 46 тысяч многодетных семей, воспитывающих 155 тысяч детей.