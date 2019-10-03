В Башкирии 50 многодетных матерей получат медали «Материнская слава»
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В Башкирии 50 женщин, родивших и воспитывающих пять и более детей, получат медали «Материнская слава». Соответствующий указ подписал глава РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Отметим, по состоянию на март этого года в Башкирии насчитывалось более 46 тысяч многодетных семей, воспитывающих 155 тысяч детей.
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