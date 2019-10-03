В Башкирии одиноко проживающим пенсионерам начнут выдавать пожарные извещатели

Одиноким пенсионерам будут выдавать пожарные извещатели. О таком решении сообщил Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.



Именно пожилые люди находятся в зоне риска, подчеркнут руководитель региона. Планируется установить двести аппаратов, извещающих о возгорании. Их наличие уже показало свою эффективность. Кроме этого, не обойдут и семьи, которым необходимо повышенное внимание с точки зрения пожарной безопасности. Все эти меры Глава республики назвал важными решениями в «войне со смертью».

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