В Башкирии одиноко проживающим пенсионерам начнут выдавать пожарные извещатели
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Одиноким пенсионерам будут выдавать пожарные извещатели. О таком решении сообщил Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.
Именно пожилые люди находятся в зоне риска, подчеркнут руководитель региона. Планируется установить двести аппаратов, извещающих о возгорании. Их наличие уже показало свою эффективность. Кроме этого, не обойдут и семьи, которым необходимо повышенное внимание с точки зрения пожарной безопасности. Все эти меры Глава республики назвал важными решениями в «войне со смертью».
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