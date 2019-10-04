В Уфе педагоги будут вынуждены отмечать День учителя с метлой и мешками для мусора

Завтра вся страна будет отмечать День учителя. В этот день принято благодарить педагогов и дарить им цветы, но в Уфе учителей решили поздравить по-другому, сообщает сайт Newsbash.ru.



Педагоги рассказали, что День учителя они проведут с метлой и мешками для мусора. Дело в том, что 5 октября в Уфе объявлен общегородской субботник, а ни одна городская уборка как правило не обходится без участия школ.

«Все городские мероприятия вешают на нас: на концерт сходить, в конкурсе поучаствовать – мы уже с этим смирились, но в День учителя же можно было обойтись без школ, обидно до слез», – говорят педагоги.

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При этом учителя попросили редакцию не называть их имен и место работы – боятся карательных мер со стороны начальства.Добавим, что даты общегородских субботников утверждались еще в марте. К уборке привлекут не только учителей, но и сотрудников других бюджетных организаций.