В Уфе педагоги будут вынуждены отмечать День учителя с метлой и мешками для мусора
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Завтра вся страна будет отмечать День учителя. В этот день принято благодарить педагогов и дарить им цветы, но в Уфе учителей решили поздравить по-другому, сообщает сайт Newsbash.ru.
Педагоги рассказали, что День учителя они проведут с метлой и мешками для мусора. Дело в том, что 5 октября в Уфе объявлен общегородской субботник, а ни одна городская уборка как правило не обходится без участия школ.
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«Все городские мероприятия вешают на нас: на концерт сходить, в конкурсе поучаствовать – мы уже с этим смирились, но в День учителя же можно было обойтись без школ, обидно до слез», – говорят педагоги.При этом учителя попросили редакцию не называть их имен и место работы – боятся карательных мер со стороны начальства.
Добавим, что даты общегородских субботников утверждались еще в марте. К уборке привлекут не только учителей, но и сотрудников других бюджетных организаций.
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