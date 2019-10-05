Житель Стерлитамака, спасший 15 человек, стал бомжом
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Житель города Стерлитамака Тагир Зарипов засветился на передаче Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчина 11 лет назад стал героем местных средств массовой информации.
Однако судьба повернулась к мужчине спиной. Сейчас он проживает в гараже и говорит, что стал бомжом.
После того ДТП прошло более 10 лет, а в жизни мужчины, которого все считали героем, все пошло кувырком.
Будучи на тот момент в разводе Тагир, пережив громкую историю, оставил жену с двумя дочками и переехал в Уфу. Пытался устроить жизнь в столице, а два года назад перенес инфаркт.
50-летний мужчина стал никому не нужен, живет в гараже, стал бомжом.
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