Житель Стерлитамака, спасший 15 человек, стал бомжом

Житель города Стерлитамака Тагир Зарипов засветился на передаче Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчина 11 лет назад стал героем местных средств массовой информации.





Однако судьба повернулась к мужчине спиной. Сейчас он проживает в гараже и говорит, что стал бомжом.



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В чем же его героизм? В 2008 году, водителю автобуса в котором ехали он и несколько пассажиров стало плохо и маршрутка потеряла управление. Тогда, своими действиями, Тагир спас 15 человек.После того ДТП прошло более 10 лет, а в жизни мужчины, которого все считали героем, все пошло кувырком.Будучи на тот момент в разводе Тагир, пережив громкую историю, оставил жену с двумя дочками и переехал в Уфу. Пытался устроить жизнь в столице, а два года назад перенес инфаркт.50-летний мужчина стал никому не нужен, живет в гараже, стал бомжом.