Уфимец совершил разбойное нападение на пенсионерку
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В Уфе стражи порядка задержали по горячим следам 36-летнего уфимца, ограбившего 67-летнюю пожилую женщину.
По сообщению пресс-службы МВД по Башкирии, стоимость украденного составила более 6000 рублей. Арестованным оказался ранее осужденный мужчина, уже успевший потратить прикарманенное на собственные нужды. Преступника заключили под стражу, заведено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет заключения.
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