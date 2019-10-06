Уфимец совершил разбойное нападение на пенсионерку

В Уфе стражи порядка задержали по горячим следам 36-летнего уфимца, ограбившего 67-летнюю пожилую женщину.



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Мужчина совершил нападение на пенсионерку в районе улицы Комсомольской, вырвав из рук сумку в которой находились деньги и личные вещи. Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию.По сообщению пресс-службы МВД по Башкирии, стоимость украденного составила более 6000 рублей. Арестованным оказался ранее осужденный мужчина, уже успевший потратить прикарманенное на собственные нужды. Преступника заключили под стражу, заведено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет заключения.