"Похож на своего хозяина": Радий Хабиров рассказал о своем четвероногом друге

Глава Башкирии активно ведёт свои соцсети. На этот раз руководитель республики рассказал, как живёт его собака Ланселот.





По словам Радия Хабирова, питомец растёт сильным и добрым. Также Глава региона отметил, что эта осень является первой для его четвероногого друга.

Слышал где-то, что собаки похожи на своих хозяев, мне в этом случае это нравится. Хотя поживем - увидим.

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Напомним, в начале августа руководитель республики познакомил пользователей с новым членом семьи Хабировых. Глава региона уверен, что питомец «никогда не предаст и всю свою верную собачью душу отдаст без остатка».Фото: соцсети