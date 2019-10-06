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"Похож на своего хозяина": Радий Хабиров рассказал о своем четвероногом друге

Добавлено: 06.10.19
Просмотров: 56
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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"Похож на своего хозяина": Радий Хабиров рассказал о своем четвероногом друге

Глава Башкирии активно ведёт свои соцсети. На этот раз руководитель республики рассказал, как живёт его собака Ланселот.


По словам Радия Хабирова, питомец растёт сильным и добрым. Также Глава региона отметил, что эта осень является первой для его четвероногого друга.

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Радий Хабиров, Глава Башкирии:
Слышал где-то, что собаки похожи на своих хозяев, мне в этом случае это нравится. Хотя поживем - увидим. 
Напомним, в начале августа руководитель республики познакомил пользователей с новым членом семьи Хабировых. Глава региона уверен, что питомец «никогда не предаст и всю свою верную собачью душу отдаст без остатка».
Фото: соцсети
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