"Похож на своего хозяина": Радий Хабиров рассказал о своем четвероногом друге
Комментарии (0)
Загрузка...
Глава Башкирии активно ведёт свои соцсети. На этот раз руководитель республики рассказал, как живёт его собака Ланселот.
По словам Радия Хабирова, питомец растёт сильным и добрым. Также Глава региона отметил, что эта осень является первой для его четвероногого друга.
Читайте также:Радий Хабиров рассказал, о каких школах он мечтает
Слышал где-то, что собаки похожи на своих хозяев, мне в этом случае это нравится. Хотя поживем - увидим.Напомним, в начале августа руководитель республики познакомил пользователей с новым членом семьи Хабировых. Глава региона уверен, что питомец «никогда не предаст и всю свою верную собачью душу отдаст без остатка».
Фото: соцсети
Загрузка...
Читайте также
Политика
Радий Хабиров рассказал, о каких школах он мечтает
Политика
Радий Хабиров сегодня празднует свой юбилей: ему исполнилось 55 лет
Политика
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ
Политика
Радий Хабиров дал указание украсить Уфу к новогодним праздникам
Политика
Кумертау получит необходимую технику для ремонта дорог
Политика
Радий Хабиров попросил разобраться с жестоким убийством щенят в Стерлитамаке
Политика
Радий Хабиров заявил, что главным приоритетом в его работе является благополучие каждого жителя региона
Политика
Радия Хабирова задело отношение пользователей интернета к новости об отправке 500 детей из Сибая в Крым