В Стерлитамаке професиональный праздник полицейских закончился кровавой дракой в медпункте

Профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска закончился в одном из травмпунктов Стерлитамака. В медицинском учреждении мужчины устроили пьяную драку. По словам очевидцев, они не стеснялись ни персонала, ни камер.





Ночь с 5 на 6 октября сотрудники травмпункта запомнят еще надолго. Пьяная компания мужчин устроила настоящее побоище в стенах медучреждения. Как рассказали очевидцы, драка началась еще в местном клубе «Большой», где сотрудники полиции отмечали свой профессиональный праздник – День работников уголовного розыска. Толпа людей избили двух мужчин, которых с ушибами и ссадинами доставили в травмпункт. Однако так сложилось, что здесь их избили во второй раз.

Налетели семь-восемь человек и принялись избивать находящихся в пункте двоих мужчин, которых, как оказалось, сначала помяли в ночном клубе «Большой». Санитарки затащили одного из пострадавших в операционную, однако бандиты сломали дверь. Избиение продолжилось. Досталось и медработникам. В итоге получилось нажать тревожную кнопку, приехала ГБР и, удивительно, избиение продолжилось в присутствии сотрудников.





Информация об инциденте быстро разлетелась в социальных группах города. Жители Стерлитамака утверждают, что среди хулиганов и дебоширов был сотрудник местного отделения полиции. На службе молодой человек третий месяц. Очевидцы утверждают, что вместе с сотрудником полиции людей избивали и его коллеги. Горожане возмущены таким поведением полицейских.

Очевидец произошедшего:

В данной компании присутствовали и другие полицейские. Вот и отметили 5 октября, надеюсь, оно того стоило. На данный момент известно, что полицейские всячески пытаются замести следы. Со стен отмылась кровь, происходит давление на смену медперсонала учреждения.