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ГИБДД Башкирии объявила о старте социальной кампании «ОДНОЗНАЧНО»

Добавлено: 07.10.19
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Рубрика: Общество
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ГИБДД Башкирии объявила о старте социальной кампании «ОДНОЗНАЧНО»

Сегодня в республике началась социальная кампания «ОДНОЗНАЧНО». Целью ее является снижение количества аварий. Об этом сообщил отдел ГИБДД Башкирии.

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Сотрудники ГИБДД проведут комплекс мероприятий, во время которых напомнят жителям, что дорожные знаки ограничения скорости нужно воспринимать однозначно.

Мероприятия организованы в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Источник: gorobzor.ru
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