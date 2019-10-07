ГИБДД Башкирии объявила о старте социальной кампании «ОДНОЗНАЧНО»

Сегодня в республике началась социальная кампания «ОДНОЗНАЧНО». Целью ее является снижение количества аварий. Об этом сообщил отдел ГИБДД Башкирии.



Сотрудники ГИБДД проведут комплекс мероприятий, во время которых напомнят жителям, что дорожные знаки ограничения скорости нужно воспринимать однозначно.Мероприятия организованы в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».