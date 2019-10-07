ГИБДД Башкирии объявила о старте социальной кампании «ОДНОЗНАЧНО»
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Сегодня в республике началась социальная кампания «ОДНОЗНАЧНО». Целью ее является снижение количества аварий. Об этом сообщил отдел ГИБДД Башкирии.
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Мероприятия организованы в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Источник:
gorobzor.ru
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