В Башкирии для профилактики социального сиротства запустят программу «Моя семья»

На оперативном совещании в правительстве республики были озвучены тревожные цифры по социальному сиротству. Сегодня в республике, как и в целом по России, каждый седьмой ребенок — сирота при живых родителях. Доля социального сиротства остается стабильно высокой — в 2018 году 76 процентов из общего количества детей-сирот.





И основная причина социального сиротства — это алкоголизм. В Башкирии каждый четвертый брак распадается именно по этой причине.

— Решением проблемы социального сиротства, лечением родителей, страдающих алкоголизмом, занимаются все субъекты. Мы внимательно изучили практику, которая есть в российских регионах, и опыт Астраханской области взяли за основу при разработке нашей модели, не требующей дополнительных бюджетных ассигнований на первом этапе реализации проекта.

— В рамках проекта мы намерены охватить не менее 80 процентов родителей, чьи дети помещены в приюты, и родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, но имеющих ресурсы и готовых с помощью специалистов ее преодолеть.





Для профилактики социального сиротства в Башкирии разработали программу «Моя семья». О том, что представляет собой этот проект и как он будет реализовываться, рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Как будет проводиться работа с проблемными семьями в рамках нового проекта? Сначала специалисты будут проводить работу с семьей на мотивированное лечение. Далее — диагностика и лечение зависимости. И параллельно будет вестись работа с созависимыми членами семьи и с самими детьми пьющих родителей.Здесь, как подчеркнула Лилия Гумерова, важен комплексный контроль состояния в динамике. В течение всего периода за семьей будет закреплен специалист службы семьи для проведения мероприятий по социальной реабилитации.

Лилия Гумерова также сообщила, что с 2020 года Республика Башкортостан вошла в число регионов-участников пилотных проектов по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза. Башкирия получит 385 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с бедностью.

— Те муниципалитеты, которые активно включатся в реализацию проекта «Моя семья», могут использовать эти ресурсы. Мы предлагаем использовать этот ресурс для того, чтобы семью не «рыбой» снабдить, а «удочкой» — помочь начать собственное дело, открыть глаза на новую жизнь.