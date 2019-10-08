В Кушнаренковском районе может появиться база военно-патриотического центра «Вымпел»

На прошлой неделе в МАУ ДО «Горский» Кушнаренковского района прибыла делегация в составе: Святослава Омельченко, директора Военно-патриотического центра «Вымпел», старшего офицера Группы специального назначения органов государственной безопасности «Вымпел»; Ильдара Бикбаева, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Андрея Самотина, советника председателя Российского движения школьников, директора ВПЦ «Вымпел»; Фагита Латипова, председателя ВПЦ «Вымпел» в Республике Башкортостан, президента Федерации Тхэквондо (ГТФ) РБ. Делегацию встречали заместитель главы администрации Кушнаренковского района по социальной политике Фаниль Рамазанов, начальник ОМВД России по Кушнаренковскому району Азат Зайнетдинов, директор МАУ ДО "Горский" Александр Давыдов.





Цель визита высоких гостей – ознакомление с материально-технической базой учреждения для оценки возможностей создания на базе МАУ ДО «Горский» базы военно-патриотического центра «Вымпел».





Планируется, что центр будет набирать детей со всей России и организовывать для них на базе «Горского» летние и круглогодичные профильные смены, а также сборы различной продолжительности. Кушнаренковский район привлекает инициаторов проекта тем, что на нашей территории находится здание, в котором в военное время располагалась разведовательно-диверсионная школа Коммунистического Интернационала, через которую прошли сотни коммунистов и антифашистов. Кроме того, уникальная природа микрорайона Гора села Кушнаренково имеет все необходимые рельефы для прохождения программы подготовки юных спецназовцев-разведчиков: возвышенности, спокойная река Белая для сплавов, стрельбище и др.

Если планы инициаторов проекта воплотятся в жизнь, каждый мальчишка Кушнаренковского района с удовольствием примет участие в работе военно-патриотического центра «Вымпел». Тем более, будет к чему стремиться.

«Успешные курсанты после выполнения нормативов получать Васильковые береты, которые носят сотрудники Кремлёвского полка и специального назначения ФСБ России», - говорит председателя ВПЦ «Вымпел» в Республике Башкортостан Фагит Латипов.

Фото: администрация Кушнаренковского района