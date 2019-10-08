В Кушнаренковском районе может появиться база военно-патриотического центра «Вымпел»
На прошлой неделе в МАУ ДО «Горский» Кушнаренковского района прибыла делегация в составе: Святослава Омельченко, директора Военно-патриотического центра «Вымпел», старшего офицера Группы специального назначения органов государственной безопасности «Вымпел»; Ильдара Бикбаева, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Андрея Самотина, советника председателя Российского движения школьников, директора ВПЦ «Вымпел»; Фагита Латипова, председателя ВПЦ «Вымпел» в Республике Башкортостан, президента Федерации Тхэквондо (ГТФ) РБ. Делегацию встречали заместитель главы администрации Кушнаренковского района по социальной политике Фаниль Рамазанов, начальник ОМВД России по Кушнаренковскому району Азат Зайнетдинов, директор МАУ ДО "Горский" Александр Давыдов.
Цель визита высоких гостей – ознакомление с материально-технической базой учреждения для оценки возможностей создания на базе МАУ ДО «Горский» базы военно-патриотического центра «Вымпел».
Если планы инициаторов проекта воплотятся в жизнь, каждый мальчишка Кушнаренковского района с удовольствием примет участие в работе военно-патриотического центра «Вымпел». Тем более, будет к чему стремиться.