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В Башкирии еще больше семей смогут рассчитывать на помощь в строительстве дома

Добавлено: 08.10.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии еще больше семей смогут рассчитывать на помощь в строительстве дома

Депутаты башкирского парламента намерены расширить список категорий граждан, имеющих право на бесплатную древесину для строительства дома.


По словам председателя Курултая РБ Константина Толкачева,  такое право предлагается дать  семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, семьям с ребенком-инвалидом, а также молодым специалистам лесной отрасли в возрасте до 35 лет.

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«Предусмотренная законопроектом норма касается граждан, проживающих в сельской местности и владеющих земельными участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства. Древесина будет выделяться для строительства дома, иных построек, их ремонта, отопления. Предлагаемая мера позволит оказать существенную поддержку нуждающимся слоям населения. Законопроект разработан в целях исполнения поручения Главы республики по итогам Республиканского лесного форума «Ресурсы, партнерство, интеграция», – отметил он.
По словам Толкачева, выделять древесину будут в соответствии с нормативами.

Источник: gorobzor.ru
Фото: баштерем
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