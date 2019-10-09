Экс-кандидат на должность Главы Башкирии Сания Тимасова провела фотосессию в гробу

Экс-кандидат на пост Главы Башкирии Сания Тимасова приняла участие в съемке в гробу. Эпатажная идея восхитила подписчиков руководительницы уфимского модельного агентства.





К слову, локация также была подобрана необычная – реквизит пришлось привезти и установить в лесу. Судя по социальным сетям светской львицы, фотосессия состоялась в рамках подготовки рекламного контента для ритуального салона.



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Фото: с личной страницы Сании Тимасовой

— За 15 лет работы съемки были разные, но в гробу я еще не лежала. Хочу поделиться своими впечатлениями. Сначала был легкий мандраж, но раз я дала согласие, то давать заднюю было поздно. Когда крышку гроба начали закрывать у меня началась паника. Я хотела как можно скорее вылезти оттуда. Далее еще 1,5 часа я приходила в себя, внутри меня началась бешеная перезагрузка.К вечеру у меня появилось ощущение умиротворения как будто я переродилась заново. И в следствии дикое желание жить, дерзать и покорять новые вершины! — заявила Сания Тимасова.На видео также не раз отметили, что гроб можно и нужно заказывать для смелых фотосессий в честь праздника Хэллоуин. Пользователи в соцсетях идею оценили, но многие признались, что не решились бы сделать так же.Автор: Карина Мамаева