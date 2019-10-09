О незаконной вырубке леса в Башкирии можно сообщить через мобильное приложение «Лесная карта РБ»

Жители Башкирии могут бесплатно скачать на свои смартфоны мобильное приложение «Лесная карта РБ». Оно работает на базе операционных систем Android и iOS.





Пользователь может сфотографировать возможные факты лесонарушений в режимах online и offline и направить информацию для оперативной проверки. И.о. министра лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов на заседании аграрного комитета Госсобрания рассказал, что сейчас в приложение вносятся координатные данные участков, на которых рубят или сажают лес. Свой мобильный рабочий инструмент появится и у работников лесного хозяйства. Глава ведомства отметил, что в республике охраной леса занимаются 390 человек. Нагрузка на одного инспектора сегодня составляет 14,6 тысячи гектаров леса.

«Благодаря применению с прошлого года системы космического мониторинга, сократились случаи незаконной рубки деревьев — на 34% по количеству, на 12% — по объему. В текущем году дистанционным космическим мониторингом охвачено семь лесничеств на общей площади 1,5 млн га (26% лесов). С прошлого года также начали применять беспилотные летательные аппараты, цель на ближайшую перспективу — использовать их на постоянной основе для контроля за незаконными рубками и пожарами», — сказал Марат Шарафутдинов.



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Фото: rgo-rb.ru