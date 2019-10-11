Раскрыт секрет популярности имени Радий в Башкирии

Доселе редко упоминавшееся в Башкирии имя Радий, стало пользоваться популярностью в республике.



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По сообщению Госкомитета РБ по делам юстиции, с начала октября 2018 года, со времени назначения Хабирова руководителем Башкортостана, 15 малышей родившихся за это время нарекли Радиями.Выбор данного имени родителями не случаен: они уверены, что обладатели столь редкого имени вырастут успешными, харизматичными и сильными людьми.Всего, с начала 2019 года, в республике на свет появились около 32 тыс. малышей.