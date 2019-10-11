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Раскрыт секрет популярности имени Радий в Башкирии

Добавлено: 11.10.19
Просмотров: 46
Рубрика: Общество
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Раскрыт секрет популярности имени Радий в Башкирии

Доселе редко упоминавшееся в Башкирии имя Радий, стало пользоваться популярностью в республике.

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По сообщению Госкомитета РБ по делам юстиции, с начала октября 2018 года, со времени назначения Хабирова руководителем Башкортостана, 15 малышей родившихся за это время нарекли Радиями.

Выбор данного имени родителями не случаен: они уверены, что обладатели столь редкого имени вырастут успешными, харизматичными и сильными людьми.

Всего, с начала 2019 года, в республике на свет появились около 32 тыс. малышей.

Источник: mishred.rbsmi.ru
Фото: pixabay
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