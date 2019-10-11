Раскрыт секрет популярности имени Радий в Башкирии
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Доселе редко упоминавшееся в Башкирии имя Радий, стало пользоваться популярностью в республике.
Выбор данного имени родителями не случаен: они уверены, что обладатели столь редкого имени вырастут успешными, харизматичными и сильными людьми.
Всего, с начала 2019 года, в республике на свет появились около 32 тыс. малышей.
Источник:
mishred.rbsmi.ru
Фото: pixabay
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