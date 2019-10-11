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В Башкирии озвучили количество жалоб попавших в поле зрения системы "Инцидент"

Добавлено: 11.10.19
Просмотров: 28
Рубрика: Общество
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В Башкирии озвучили количество жалоб попавших в поле зрения системы "Инцидент"

В Республике Башкортостан подвели результаты первого года руководства Р. Хабирова. С его приходом начала функционировать в республике система мониторинга "Инцидент, позволившая своевременно решать текущие проблемы населения республики.


Всего, за год работы, данная система помогла решить через различные соцсети, около шести тысяч проблем, сделав власть максимально ближе к народу. Личные страницы руководителя региона стали настолько популярны, что на них подписаны несколько сотен тысяч жителей. Любой желающий может оставить в них свои комментарии, поведать о проблемах, а система "Инцидент" оперативно на них отреагирует.

Система мониторинга "Инцидент": как она работает

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Система мониторинга "Инцидент": как она работает
К слову сказать, в режиме online, мониторится буквально все, что заботит население. Проблема тут же передается чиновникам администраций для ее оперативного решения.

Как же работает система? Все предельно просто: искусственным интеллектом (ИИ) вычленяется проблема, которая далее передается "диспетчеру". Получив жалобу, ответственный чиновник, в течение суток, должен принять соответствующее решение по проблеме. Если же вопрос невозможно решить за это время, ответственное лицо оповещает о точных сроках его выполнения .

Всего же за год работы, "Инцидентом" было обработано свыше 60 тыс. жалоб.

Источник: mishred.rbsmi.ru
Фото: sensum-club.pro
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