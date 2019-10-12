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Стало известно, кто победил в финале конно-спортивных соревнований «Терра Башкирия»

Добавлено: 12.10.19
Просмотров: 60
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Стало известно, кто победил в финале конно-спортивных соревнований «Терра Башкирия»

11 октября на ипподроме «Акбузат» состоялись финальные соревнования конно-спортивного турнира «Терра Башкирия».


В холле ипподрома развернулась выставка, на которой посетители могли ознакомиться с продукцией товаропроизводителей районов-участников. На ней были представлены башкирский кумыс, мед, молочные продукты, мясные деликатесы, продукция древнейшего ремесла – ткачества.

В скачках участвовали победители отборочных этапов: жокеи из Дуванского, Илишевского, Дюртюлинского, Белорецкого, Федоровского, Кигинского, Бижбулякского, Стерлитамакского, Куюргазинского, Кугарчинского, Бураевского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан.

Победитель турнира определен по результатам двух заездов. Им стал Динис Курбанаев из Кугарчинского района. Второе место занял Айбулат Абдрахимов из Куюргазинского района, третье место получил Виталий Роголев из Хайбуллинского района республики.

Турнир «Терра Башкирия» проводился с марта текущего года в рамках празднования 100-летия образования Республики Башкортостан. Кроме того, в рамках мероприятия прошел XX Чемпионат молодых наездников «Молодежь России – 2019».
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: скриншот видео
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