В Уфе начали устанавливать светодиодные полосы, дублирующие основной сигнал светофора

В столице Башкирии в рамках нацпроекта «Безопасные комфортные дороги» началась установка экспериментальных светодиодных полос, дублирующих основной сигнал светофора.



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Фото: sobkor02.ru

Эта мера направлена на повышение безопасности дорожного движения путем заблаговременного предупреждения водителя о горящем сигнале светофора.Сегодня светодиодная полоса уже установлена на светофорном объекте в районе остановки общественного транспорта «Металлобаза» по автодороге «Уфа-Аэропорт».При положительной оценке жителей города, работы на других светофорных объектах будут продолжены.