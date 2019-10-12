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В Уфе начали устанавливать светодиодные полосы, дублирующие основной сигнал светофора

Добавлено: 12.10.19
Просмотров: 106
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе начали устанавливать светодиодные полосы, дублирующие основной сигнал светофора

В столице Башкирии в рамках нацпроекта «Безопасные комфортные дороги» началась установка экспериментальных светодиодных полос, дублирующих основной сигнал светофора.

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Эта мера направлена на повышение безопасности дорожного движения путем заблаговременного предупреждения водителя о горящем сигнале светофора.

Сегодня светодиодная полоса уже установлена на светофорном объекте в районе остановки общественного транспорта «Металлобаза» по автодороге «Уфа-Аэропорт».

При положительной оценке жителей города, работы на других светофорных объектах будут продолжены.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: sobkor02.ru
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