В Уфе начали устанавливать светодиодные полосы, дублирующие основной сигнал светофора
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В столице Башкирии в рамках нацпроекта «Безопасные комфортные дороги» началась установка экспериментальных светодиодных полос, дублирующих основной сигнал светофора.
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Сегодня светодиодная полоса уже установлена на светофорном объекте в районе остановки общественного транспорта «Металлобаза» по автодороге «Уфа-Аэропорт».
При положительной оценке жителей города, работы на других светофорных объектах будут продолжены.
Источник:
www.sobkor02.ru
Фото: sobkor02.ru
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