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В Башкирии 14 октября 2019 года ожидается сильный ветер

Добавлено: 13.10.19
Просмотров: 113
Рубрика: Общество
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В Башкирии 14 октября 2019 года ожидается сильный ветер

К Башкирии приближается сильный ветер, скорость которого в понедельник, 14 октября, достигнет 18 м/с, сообщает МЧС. Согласно шкале Бофорта этот показатель равен восьми баллам и обозначается как «очень крепкий».

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При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — советуют в региональном МЧС.

По данным башкирским синоптиков, по республике ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 градусов, днем поднимется до +11.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.bashinform.ru
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