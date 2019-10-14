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В Уфе спецкомиссия ведет поиск брошенных на придомовых территориях автомобилей

Добавлено: 14.10.19
Просмотров: 27
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе спецкомиссия ведет поиск брошенных на придомовых территориях автомобилей

С сентября 2019 года в Уфе специальная комиссия занимается обследованием придомовых территорий и мест общего пользования. А именно она ведет поиск брошенных автомобилей.


Цель – убрать бесхозный транспорт, так как он мешает как жителям, так и службам, осуществляющим уборку или вывоз мусора. Первичный этап: выявление и акт с предупреждением. Если собственник не предпринимает каких-либо мер в течение 10 дней, то информация о транспорте появляется на сайте администрации. Спустя еще 15 дней тишины, комиссия принимает решение о принудительном перемещении машины на спецстоянку. Проведенные в 3 районах рейды уже выявили 116 бесхозных транспортных средств.

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— Владельцам обнаруженных автомобилей необходимо в кратчайшие сроки освободить занятые земельные участки путем добровольного перемещения транспортного средства на другое предназначенное для хранения место. В случае неисполнения требований, городскими службами будут осуществлены работы по перемещению брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на специализированную стоянку. В этом случае будет взиматься плата за хранение транспортного средства с собственника (владельца) за каждые полные сутки его нахождения на спецстоянке с момента принудительного перемещения до выдачи транспортного средства собственнику согласно действующему законодательству, — пояснили городской администрации.
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Источник: proural.info
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