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В Башкирии пункты выдачи молочной кухни появятся в магазинах «Ашан» и «Байрам»

Добавлено: 14.10.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии пункты выдачи молочной кухни появятся в магазинах «Ашан» и «Байрам»

Сегодня, 14 октября, на оперативном совещании в правительстве обсудили создание молочных кухонь в Нефтекамске, Сибае и Белорецке. С докладом выступил Гусев Алексей Николаевич, и.о. председателя Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей.


Напомним, что первая молочная кухня открылась летом 2019 года в Стерлитамаке. Сейчас благодаря данному учреждению более 2 тысяч детей получают полезную продукцию. Сейчас в республике существует 13 пунктов выдачи, а более 30 точек расположились на территории торговых сетей. Совсем скоро они появятся в таких крупных магазинах, как «Ашан» и «Байрам». Дети получают 4 вида продукции: йогурт, кефир, творог, молоко. В ближайшем будущем их число увеличится на 13 наименований. Также появится альтернативная продукция от известных компаний.

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— Мы с вами задачу ставили – максимально охватить республику нашими молочными кухнями. Хорошая большая работа. Я еще попрошу поддержать проект, который ведет комитет, по логистическим центрам, чтобы на стол нашим детям попадала на стол только качественная продукция. Это нужно делать, — заключил Радий Хабиров.
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Источник: proural.info
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