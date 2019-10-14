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В Стерлитамакском районе совхоз «Рощинский» отреагировал на жалобу о массовом увольнении рабочих

Добавлено: 14.10.19
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Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамакском районе совхоз «Рощинский» отреагировал на жалобу о массовом увольнении рабочих

В Стерлитамаке пожаловались на массовые увольнения сотрудников в совхозе "Рощинский". Одна из жительниц сообщила, что учреждение буквально разорили.


В ответ на жалобу руководитель муниципалитета сообщил о временном тяжелом положении совхоза и порекомендовал попробовать восстановиться на рабочее место.  

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Жалоба жительницы была опубликована в соцсетях 10 октября. В  сообщении к посту Радия Хабирова о достижениях республики в агросфере, женщина посетовала, что деньги на развитие выделяются, а людей живущих и работающих на земле и со скотиной увольняют.
- А какой был классный агрокомплекс, молодежь только-только начала возвращаться, а люди жить по-человечески, но пришли руководители и все разорили - резюмировала она. 
Бывший директор совхоза, а ныне глава администрации Стерлитамакского района Анвар Абдрафиков отреагировал на жалобу женщины через четыре дня написав, что предприятие продолжает работать и, несмотря на трудное положение, в котором оно находилось, закрываться не планировало.
- Продукция выпускается, работа ведется, задержек с зарплатой нет. Желающие устроиться на работу на ферму или свинокомплекс могут сделать это обратившись к руководству совхоза, - подытожил глава муниципалитета.  

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