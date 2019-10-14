В Стерлитамакском районе совхоз «Рощинский» отреагировал на жалобу о массовом увольнении рабочих

В Стерлитамаке пожаловались на массовые увольнения сотрудников в совхозе "Рощинский". Одна из жительниц сообщила, что учреждение буквально разорили.





В ответ на жалобу руководитель муниципалитета сообщил о временном тяжелом положении совхоза и порекомендовал попробовать восстановиться на рабочее место.

- А какой был классный агрокомплекс, молодежь только-только начала возвращаться, а люди жить по-человечески, но пришли руководители и все разорили - резюмировала она.

- Продукция выпускается, работа ведется, задержек с зарплатой нет. Желающие устроиться на работу на ферму или свинокомплекс могут сделать это обратившись к руководству совхоза, - подытожил глава муниципалитета.

Жалоба жительницы была опубликована в соцсетях 10 октября. В сообщении к посту Радия Хабирова о достижениях республики в агросфере, женщина посетовала, что деньги на развитие выделяются, а людей живущих и работающих на земле и со скотиной увольняют.Бывший директор совхоза, а ныне глава администрации Стерлитамакского района Анвар Абдрафиков отреагировал на жалобу женщины через четыре дня написав, что предприятие продолжает работать и, несмотря на трудное положение, в котором оно находилось, закрываться не планировало.