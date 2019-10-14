2 декабря 2019 года - последний срок оплаты имущественных налогов
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Россиянам начали приходить уведомления на оплату налогов на землю, имущество и транспортный налог за прошедший 2018 год.
Уведомления в электронной форме получат те, кто имеет доступ в личный кабинет налогоплательщика. Все остальные получат налоговые уведомления по месту жительства или регистрации по почте.
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Обновленная форма уведомления о налогах не будет содержать квитанций, а только реквизиты для оплаты.
Оплата налогов доступна через интернет–сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», банки, отделения «Почты России» и платежные терминалы.
В случае, если гражданину до 1 ноября не пришло уведомление о налогах, то ему следует обратиться в налоговую инспекцию.
Оплатить имущественные налоги за прошлый год необходимо не позже 2 декабря 2019 года.
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