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2 декабря 2019 года - последний срок оплаты имущественных налогов

Добавлено: 14.10.19
Просмотров: 56
Рубрика: Общество
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2 декабря 2019 года - последний срок оплаты имущественных налогов

Россиянам начали приходить уведомления на оплату налогов на землю, имущество и транспортный налог за прошедший 2018 год.


Уведомления в электронной форме получат те, кто имеет доступ в личный кабинет налогоплательщика. Все остальные получат налоговые уведомления по месту жительства или регистрации по почте.

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Гражданам, сумма налогов у которых не превышает сто рублей, уведомления направляться не будут. Его они получат в тот год, когда сумма налогов составит более ста рублей. 

Обновленная форма уведомления о налогах не будет содержать квитанций, а только реквизиты для оплаты.

Оплата налогов доступна через интернет–сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», банки, отделения «Почты России» и платежные терминалы.

В случае, если гражданину до 1 ноября не пришло уведомление о налогах, то ему следует обратиться в налоговую инспекцию.

Оплатить имущественные налоги за прошлый год необходимо не позже 2 декабря 2019 года.
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