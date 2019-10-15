Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии 48 многодетных матерей получили медаль «Материнская слава»

В Башкирии 48 многодетных матерей получили медаль «Материнская слава»

Добавлено: 15.10.19
Просмотров: 18
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии 48 многодетных матерей получили медаль «Материнская слава»

Сегодня в Уфе наградили многодетных мам. Их нелегкий труд отметили медалью «Материнская слава», к ней также полагается денежная премия. Всего высокой награды удостоились 48 представительниц прекрасного пола.

В Башкирии вырос размер выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава»

Читайте также:

В Башкирии вырос размер выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава»
Церемония вручения медалей «Материнская слава» по традиции состоялось в Колонном зале Минсельхоза республики. Награждал матерей председатель башкирского парламента Константин Толкачев. Он отметил, что сегодня республика старается оказывать необходимую помощь многодетным семьям. В Башкортостане их более 50 тысяч, в них воспитывают 160 тысяч детей. На поддержку материнства направлены и законодательные инициативы, отметил спикер Госсобрания-Курултая республики.

Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии 50 женщин из 20 городов и районов наградят медалью «Материнская слава»
Общество
В Башкирии 50 женщин из 20 городов и районов наградят медалью «Материнская слава»
В Башкирии Радий Хабиров наградил многодетных матерей
Политика
В Башкирии Радий Хабиров наградил многодетных матерей
Радий Хабиров встретился с многодетными матерями Башкирии
Политика
Радий Хабиров встретился с многодетными матерями Башкирии
В Башкирии семьи воспитывающие 8 детей поддержат единовременными выплатами
Общество
В Башкирии семьи воспитывающие 8 детей поддержат единовременными выплатами
В Башкирии наградили 45 многодетных матерей
Общество
В Башкирии наградили 45 многодетных матерей
В Башкирии вырос размер выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава»
Общество
В Башкирии вырос размер выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава»
Многодетным матерям в Башкирии выдадут медали «Материнская слава»
Общество
Многодетным матерям в Башкирии выдадут медали «Материнская слава»
В Башкирии учреждена медаль "Родительская доблесть"
Общество
В Башкирии учреждена медаль "Родительская доблесть"
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: