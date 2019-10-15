В Башкирии 48 многодетных матерей получили медаль «Материнская слава»

Сегодня в Уфе наградили многодетных мам. Их нелегкий труд отметили медалью «Материнская слава», к ней также полагается денежная премия. Всего высокой награды удостоились 48 представительниц прекрасного пола.



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Церемония вручения медалей «Материнская слава» по традиции состоялось в Колонном зале Минсельхоза республики. Награждал матерей председатель башкирского парламента Константин Толкачев. Он отметил, что сегодня республика старается оказывать необходимую помощь многодетным семьям. В Башкортостане их более 50 тысяч, в них воспитывают 160 тысяч детей. На поддержку материнства направлены и законодательные инициативы, отметил спикер Госсобрания-Курултая республики.