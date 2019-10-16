Жители уфимского поселка на собственные средства построили 2 автобусные остановки

Жительница поселка Козарез, который находится в Ленинском районе Уфы, Гульнара Хазиева рассказала о правильном поступке местных граждан. Там всего одна улица, по которой даже общественный транспорт не ходит. Но зато «бегает» школьный автобус.





Поэтому, чтобы дети не мокли под дождем, обитатели поселка сложились и построили 2 остановки для детей – в начало и конец улицы. Как отметила Гульнара, ждать чуда не приходится, его нужно творить своими руками. Историей уфимка поделилась в социальных сетях. Пользователи заволновались – что если чиновники снесут постройки, посчитав их несанкционированными. Но женщина всех успокоила – все сделано с разрешения.

— Р.S.: зато администрация поставила нам мусорку, 3 контейнерочка на 70 с лишним домов. Правда, крыша улетает после сильного ветра, и мусор валяется, который не влез, но ведь не это важно! Под мусоркой кусок цивилизации! Асфальт! — написала Гульнара Хазиева.

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Фото: tope.ru

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