Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Жители уфимского поселка на собственные средства построили 2 автобусные остановки

Жители уфимского поселка на собственные средства построили 2 автобусные остановки

Добавлено: 16.10.19
Просмотров: 50
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Жители уфимского поселка на собственные средства построили 2 автобусные остановки

Жительница поселка Козарез, который находится в Ленинском районе Уфы, Гульнара Хазиева рассказала о правильном поступке местных граждан. Там всего одна улица, по которой даже общественный транспорт не ходит. Но зато «бегает» школьный автобус.


Поэтому, чтобы дети не мокли под дождем, обитатели поселка сложились и построили 2 остановки для детей – в начало и конец улицы. Как отметила Гульнара, ждать чуда не приходится, его нужно творить своими руками. Историей уфимка поделилась в социальных сетях. Пользователи заволновались – что если чиновники снесут постройки, посчитав их несанкционированными. Но женщина всех успокоила – все сделано с разрешения.

В Уфе возле южного автовокзала появится новый квартал

Читайте также:

В Уфе возле южного автовокзала появится новый квартал
— Р.S.: зато администрация поставила нам мусорку, 3 контейнерочка на 70 с лишним домов. Правда, крыша улетает после сильного ветра, и мусор валяется, который не влез, но ведь не это важно! Под мусоркой кусок цивилизации! Асфальт! — написала Гульнара Хазиева. 
Последний раз в социальных сетях обсуждали остановочный павильон за 100 тысяч рублей, который установили в деревне Ардатовка Туймазинского района. Он был сделан для 6 школьников. После бурной реакции общественности появились бордюры и гравий. А «Единая Россия» обещала проверить расходование средств.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: tope.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Иглино сотрудник МЧС избил свою соседку
Происшествия
В Иглино сотрудник МЧС избил свою соседку
В Уфе порывом ветра снесло павильон остановки "Улица Бакалинская"
Происшествия
В Уфе порывом ветра снесло павильон остановки "Улица Бакалинская"
Жительница Уфы несколько раз протаранила автомобиль мужа узнав об его измене
Происшествия
Жительница Уфы несколько раз протаранила автомобиль мужа узнав об его измене
В массовом убийстве в Учалах погибла известная в районе женщина
Происшествия
В массовом убийстве в Учалах погибла известная в районе женщина
В Красноярском крае в ДТП попал автобус с детьми: есть погибшие
Происшествия
В Красноярском крае в ДТП попал автобус с детьми: есть погибшие
В Абзелиловском районе женщина скончалась от укусов диких пчел
Происшествия
В Абзелиловском районе женщина скончалась от укусов диких пчел
СОС! Под Уфой горит полигон ТБО
Происшествия
СОС! Под Уфой горит полигон ТБО
В Иглинском районе сельчане строят дорогу собственными силами
Общество
В Иглинском районе сельчане строят дорогу собственными силами
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: