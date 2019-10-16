Погода на ноябрь 2019 в Башкирии

Можно ли считать осень в Башкирии аномальной? Какая погода ожидается в нашей республике в ноябре-месяце? И каких сюрпризов ожидать от зимы? Ситуацию комментируют климатологи.





— Осень в Башкирии в этом году нестандартная. Первая декада октября у нас выдалась аномально теплой, температура воздуха по Башкирии превысила норму на 5-6 градусов, — сообщила представитель Башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитова. — 7 октября был побит температурный максимум на метеостанции Уфа-Дема — столбик термометра показал +22,1 по Цельсию (предыдущий абсолютный максимум этого дня принадлежал 2003 году). То есть, октябрь идет на повышенном фоне температур.

— Согласно прогнозу на отопительный сезон в Башкирии, температура воздуха в ноябре будет держаться на положительным фоне выше нормы. Впрочем, речь идет о среднемесячной температуре, поэтому последний месяц осени не обязательно будет полностью теплым, он может быть и контрастным, — сообщила Гульназ Загитова.

— Зима будет не столь суровой. Сильные морозы могут быть, но они будут кратковременными и возможны лишь во время так называемых «ультраполярных» проникновений, — прокомментировал Ауфар Гареев.





Средние сроки установления снежного покрова (по данным прошлых лет) — с 7 по 10 ноября.В целом за шесть месяцев холодного полугодия температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений с вероятностью 70 процентов. В то же время, мы живем на Урале, поэтому в осенне-зимний период к нам достаточно интенсивно сбрасываются воздушные массы с Севера, а с юго-запада происходит вынос тепла, поэтому в Башкирии погода чаще всего контрастная.В ноябре средняя температура воздуха в Башкирии составит -5,1 градуса; в декабре подморозит до -11,1 градуса; в январе похолодает до отметок -14,8 градуса; в феврале столбик термометра покажет в среднем -13,7 по Цельсию.Аналогичные данные приводит профессор, заведующий кафедрой гидрологии и геоэкологии Башкирского государственного университета, доктор географических наук Ауфар Гареев. По его расчетам, зимние температуры в Башкирии будут повышаться. Температура воздуха ближайшей зимой составит от -15, -25 градусов, а вот продолжительных лютых морозов ждать не стоит.

Впрочем, отмечает ученый, определенные перепады температур зимой обязательно будут. Такие резкие изменения погоды — это последствия «регионального отклика» на глобальные изменения климата.



Установку снежного покрова профессор ожидает после первой декады ноября плюс-минус три-четыре дня.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay