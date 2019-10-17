В России с 2020 года размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка составит 12 тысяч рублей

С 2020 года в России увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.



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Так, если в этом году размер выплат равен 11,2 тысячи рублей, то со следующего года он составит ровно 12 тысяч рублей.Увеличение выплат проводится в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».Рост материальной помощи семьям также связан с продлением срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка от полутора до трех лет.Таким образом, каждая семья за три года получит около 430 тысяч рублей.