В России с 2020 года размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка составит 12 тысяч рублей
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С 2020 года в России увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Увеличение выплат проводится в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Рост материальной помощи семьям также связан с продлением срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка от полутора до трех лет.
Таким образом, каждая семья за три года получит около 430 тысяч рублей.
Источник:
www.bashinform.ru
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