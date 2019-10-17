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В России с 2020 года размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка составит 12 тысяч рублей

Добавлено: 17.10.19
Просмотров: 149
Рубрика: Общество
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В России с 2020 года размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка составит 12 тысяч рублей

С 2020 года в России увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

С 1 января 2020 года семьи начнут получать дополнительные выплаты

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С 1 января 2020 года семьи начнут получать дополнительные выплаты
Так, если в этом году размер выплат равен 11,2 тысячи рублей, то со следующего года он составит ровно 12 тысяч рублей.

Увеличение выплат проводится в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Рост материальной помощи семьям также связан с продлением срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка от полутора до трех лет.

Таким образом, каждая семья за три года получит около 430 тысяч рублей.
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Источник: www.bashinform.ru
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