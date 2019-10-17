В Илишевском районе распахнет свои двери спортивно-культурный центр и детский сад на 50 мест

В селе Карабашево Илишевского района Башкирии готовы к сдаче в эксплуатацию спортивно-культурный центр и детский сад на 50 мест, построенные в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».





Финансировали проект из средств федерального, республиканского и местного бюджета. Общая стоимость строительства составила 184,9 млн рублей. Спортивно-культурный центр, расположенный в микрорайоне Юбилейный села Карабашево представляет собой здание, в котором совмещаются спортивный, тренажерный зал, массажный кабинет, современная библиотека с компьютерами и доступом в интернет, а также кабинеты администрации сельского поселения.

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Фото: ИА "Башинформ"

По соседству расположился одноэтажный детский сад площадью 765 квадратных метров, он рассчитан на 50 воспитанников. В саду новые игрушки, мебель, модернизированный пищеблок.По словам представителей местной администрации, прежний детский сад не отвечал современным требованиям. Сейчас завершается оформление необходимых документов и в ближайшие дни оба объекта введут в эксплуатацию.