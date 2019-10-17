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В Илишевском районе распахнет свои двери спортивно-культурный центр и детский сад на 50 мест

Добавлено: 17.10.19
Просмотров: 46
Рубрика: Общество
Теги: Илишевский район
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В Илишевском районе распахнет свои двери спортивно-культурный центр и детский сад на 50 мест

В селе Карабашево Илишевского района Башкирии готовы к сдаче в эксплуатацию спортивно-культурный центр и детский сад на 50 мест, построенные в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».


Финансировали проект из средств федерального, республиканского и местного бюджета. Общая стоимость строительства составила 184,9 млн рублей. Спортивно-культурный центр, расположенный в микрорайоне Юбилейный села Карабашево представляет собой здание, в котором совмещаются спортивный, тренажерный зал, массажный кабинет, современная библиотека с компьютерами и доступом в интернет, а также кабинеты администрации сельского поселения.

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По соседству расположился одноэтажный детский сад площадью 765 квадратных метров, он рассчитан на 50 воспитанников. В саду новые игрушки, мебель, модернизированный пищеблок.

По словам представителей местной администрации, прежний детский сад не отвечал современным требованиям. Сейчас завершается оформление необходимых документов и в ближайшие дни оба объекта введут в эксплуатацию.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ИА "Башинформ"
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