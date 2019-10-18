Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Жители Белорецка просят не закрывать местный детский дом

Жители Белорецка просят не закрывать местный детский дом

Добавлено: 18.10.19
Просмотров: 74
Рубрика: Общество
Теги: Белорецкий район
Комментарии (0)
Загрузка...
Жители Белорецка просят не закрывать местный детский дом

С просьбой помочь сохранить дом ребенка в Белорецке обратилась местная жительница к главе Башкирии Радию Хабирову. Сообщение опубликовано сегодня, 17 октября, в соцсети на официальной странице руководителя республики.


— Помогите! Это же дети ни в чем не повинные, маленькие, беспомощные. Белорецкий дом ребенка закрывается с января 2020 года, он просуществовал почти 80 лет (с 1942 года). Закрывается руководством за ненадобностью. Они считают, что детям лучше в своей семье, даже если семья крайне неблагополучная. Коллектив дома ребенка находится в шоковом состоянии, — написала Светлана Агеева.

Жители Белорецкого района рассказали, как проходили съемки фильма "Сестренка" в селе Новохасаново

Читайте также:

Жители Белорецкого района рассказали, как проходили съемки фильма "Сестренка" в селе Новохасаново
Женщина рассказала, что сотрудников уже уведомили о сокращении штата. А ведь еще в прошлом году никто из них и подумать не мог, что так скоро останутся не у дел, а детки — без приюта и внимания воспитателей.
— Только в прошлом году в здании сделали капитальный ремонт крыши, групп, завезли новую дорогую мебель, игрушки. Кроме того, это единственный дом ребенка на несколько районов. Хотелось бы отстоять его, но, похоже, силы не равны, — переживает Светлана Агеева.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Фото: ofld.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Белорецком районе жителей припугнули увольнением за жалобу Хабирову
Общество
В Белорецком районе жителей припугнули увольнением за жалобу Хабирову
В Белорецком районе военные разведчики пришли с подарками в специализированный дом ребенка
Общество
В Белорецком районе военные разведчики пришли с подарками в специализированный дом ребенка
Воспитанники приюта побывали в гостях у Радия Хабирова: подарили его портрет и прочитали стихи
Это интересно
Воспитанники приюта побывали в гостях у Радия Хабирова: подарили его портрет и прочитали стихи
Уполномоченный по правам ребенка России раскритиковала дома, построенные в Башкирии для детей-сирот
Общество
Уполномоченный по правам ребенка России раскритиковала дома, построенные в Башкирии для детей-сирот
Жители Башкирии пожаловались на нехватку бесплатного детского питания
Общество
Жители Башкирии пожаловались на нехватку бесплатного детского питания
В Караидельском районе местная школа и детский сад находятся в аварийном состоянии
Образование
В Караидельском районе местная школа и детский сад находятся в аварийном состоянии
В Башкирии с начала года родилось на 616 малышей меньше, чем в прошлом году
Общество
В Башкирии с начала года родилось на 616 малышей меньше, чем в прошлом году
В Башкирии нашлись желающие приютить пони, обнаруженного привязанным на свалке
Общество
В Башкирии нашлись желающие приютить пони, обнаруженного привязанным на свалке
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: