Жители Белорецка просят не закрывать местный детский дом

С просьбой помочь сохранить дом ребенка в Белорецке обратилась местная жительница к главе Башкирии Радию Хабирову. Сообщение опубликовано сегодня, 17 октября, в соцсети на официальной странице руководителя республики.





— Помогите! Это же дети ни в чем не повинные, маленькие, беспомощные. Белорецкий дом ребенка закрывается с января 2020 года, он просуществовал почти 80 лет (с 1942 года). Закрывается руководством за ненадобностью. Они считают, что детям лучше в своей семье, даже если семья крайне неблагополучная. Коллектив дома ребенка находится в шоковом состоянии, — написала Светлана Агеева.

— Только в прошлом году в здании сделали капитальный ремонт крыши, групп, завезли новую дорогую мебель, игрушки. Кроме того, это единственный дом ребенка на несколько районов. Хотелось бы отстоять его, но, похоже, силы не равны, — переживает Светлана Агеева.

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Фото: ofld.ru

Женщина рассказала, что сотрудников уже уведомили о сокращении штата. А ведь еще в прошлом году никто из них и подумать не мог, что так скоро останутся не у дел, а детки — без приюта и внимания воспитателей.