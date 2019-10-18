В Уфе на месте опасного склона установили 10-метровую лестницу

Сегодня, 18 октября, в столице Башкирии строители установили 10-метровую металлическую лестницу на склоне по улице Армавирская в Кировском районе.



Зимой здесь по тропинке проходили школьники, у родителей каждый поход детей в образовательное учреждение вызывал страх. Все из-за того, что ребятне приходилось подниматься и спускаться по склону горы. Активисты Общероссийского народного фронта Башкирии услышали просьбы уфимцев.

— Для обеспечения безопасности в темное время суток организовано уличное освещение, которого здесь не было никогда. Из-за срочности задачи руководитель администрации не стал ориентироваться только на районный бюджет, а сумел привлечь дополнительные источники финансирования. Таким образом, строительство нового объекта не отразилось на выполнении муниципалитетом других социальных обязательств», — отметил член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Ильдар Нуртдинов.

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Фото: региональное отделение ОНФ