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Участковый полиции из Абзелиловского района Вагиз Задин вышел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019»

Добавлено: 18.10.19
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Рубрика: Общество
Теги: Абзелиловский район
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Участковый полиции из Абзелиловского района Вагиз Задин вышел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019»

Завершился второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019». Республика в течение месяца активно выбирала лучшего стража порядка из самой народной полицейской службы.


По результатам второго этапа региональных состязаний на федеральный уровень вышел старший лейтенант полиции Вагиз Задин из Отдела МВД России по Абзелиловскому району. Теперь сотрудник полиции примет участие в финальном, всероссийском этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн голосования. Победители будут определяться также большинством голосов населения.

В Башкирии стартовал второй этап конкурса «Народный участковый - 2019»

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Старший участковый уполномоченный полиции Вагиз Задин начал службу в 2014 году после окончания юридического факультета одного из вузов Уфы. После получения заветного диплома молодой сотрудник полиции вернулся в свой родной Абзелиловский район. Он без раздумий поступил на службу в местный отдел полиции. Защитник правопорядка пошел по стопам своего отца, который так же служил в органах внутренних дел.

За плечами полицейского десятки раскрытых преступлений. Территориальный участок стража порядка находится в Ташбулатовском сельсовете, к которому прикреплены 11 деревень Абзелиловского района. Старшего лейтенанта местные жители знают, как своего родного земляка. В случае чрезвычайных событий односельчане сразу же обращаются к старшему участковому. Сотрудник МВД всегда готов прийти на помощь.

Вагиз Задин - заботливый муж, отец двоих детей, в которых воспитывает стойкость духа, доброту, уважение к окружающим. Большое внимание он уделяет здоровому образу жизни и подает пример своим детям.

Полицейский Абзелиловского района в масштабном состязании принимает участие в третий раз. В этом году ему удалось выйти на федеральный уровень. До главного финиша осталось совсем немного. Активное голосование жителей республики может определить его лучшим участковым в стране.

Просим проголосовать за Вагиза Задина, участкового из Башкирии!

Напоминаем, награждение победителя и призеров запланировано в МВД России в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

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Источник: 02.мвд.рф
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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