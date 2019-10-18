Участковый полиции из Абзелиловского района Вагиз Задин вышел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019»
Завершился второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019». Республика в течение месяца активно выбирала лучшего стража порядка из самой народной полицейской службы.
По результатам второго этапа региональных состязаний на федеральный уровень вышел старший лейтенант полиции Вагиз Задин из Отдела МВД России по Абзелиловскому району. Теперь сотрудник полиции примет участие в финальном, всероссийском этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн голосования. Победители будут определяться также большинством голосов населения.
За плечами полицейского десятки раскрытых преступлений. Территориальный участок стража порядка находится в Ташбулатовском сельсовете, к которому прикреплены 11 деревень Абзелиловского района. Старшего лейтенанта местные жители знают, как своего родного земляка. В случае чрезвычайных событий односельчане сразу же обращаются к старшему участковому. Сотрудник МВД всегда готов прийти на помощь.
Вагиз Задин - заботливый муж, отец двоих детей, в которых воспитывает стойкость духа, доброту, уважение к окружающим. Большое внимание он уделяет здоровому образу жизни и подает пример своим детям.
Полицейский Абзелиловского района в масштабном состязании принимает участие в третий раз. В этом году ему удалось выйти на федеральный уровень. До главного финиша осталось совсем немного. Активное голосование жителей республики может определить его лучшим участковым в стране.
Просим проголосовать за Вагиза Задина, участкового из Башкирии!
Напоминаем, награждение победителя и призеров запланировано в МВД России в канун Дня участкового уполномоченного полиции.