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В Давлекановском районе прекрасному полу рассказали о красоте на «Территории женского счастья»

Добавлено: 18.10.19
Просмотров: 13
Рубрика: Общество
Теги: Давлекановский район
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В Давлекановском районе прекрасному полу рассказали о красоте на «Территории женского счастья»

Академию «Территория женского счастья» организовали для жительниц Давлекановского района.


Масштабное мероприятие призвано помочь женщинам узнать много и полезного для того, чтобы быть красивой и успешной.

В районном Доме культуры было развернуто более 10 площадок, на которых специалисты рассказывали о женском здоровье, особенностям взаимоотношений с подростками, учили делать прическу и наносить макияж. Мастер-классы по приготовлению праздничного стола, изготовлению различных украшений — все это и многое другое было представлено вниманию участниц.

По словам председателя организационного комитета форума Каринэ Хабировой, секрет женской привлекательности кроется во внутреннем счастье:
«Когда ты счастлив сам, хочется сделать счастливыми всех вокруг!».

На мероприятие была приглашена народная артистка, звезда советского и российского экрана Лариса Голубкина.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
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