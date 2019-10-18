В Давлекановском районе прекрасному полу рассказали о красоте на «Территории женского счастья»

Масштабное мероприятие призвано помочь женщинам узнать много и полезного для того, чтобы быть красивой и успешной.
В районном Доме культуры было развернуто более 10 площадок, на которых специалисты рассказывали о женском здоровье, особенностям взаимоотношений с подростками, учили делать прическу и наносить макияж. Мастер-классы по приготовлению праздничного стола, изготовлению различных украшений — все это и многое другое было представлено вниманию участниц.
По словам председателя организационного комитета форума Каринэ Хабировой, секрет женской привлекательности кроется во внутреннем счастье: «Когда ты счастлив сам, хочется сделать счастливыми всех вокруг!».
На мероприятие была приглашена народная артистка, звезда советского и российского экрана Лариса Голубкина. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram