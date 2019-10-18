В Давлекановском районе прекрасному полу рассказали о красоте на «Территории женского счастья»

Академию «Территория женского счастья» организовали для жительниц Давлекановского района.





Масштабное мероприятие призвано помочь женщинам узнать много и полезного для того, чтобы быть красивой и успешной.

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Фото: соцсети

В районном Доме культуры было развернуто более 10 площадок, на которых специалисты рассказывали о женском здоровье, особенностям взаимоотношений с подростками, учили делать прическу и наносить макияж. Мастер-классы по приготовлению праздничного стола, изготовлению различных украшений — все это и многое другое было представлено вниманию участниц.По словам председателя организационного комитета форума Каринэ Хабировой, секрет женской привлекательности кроется во внутреннем счастье:«Когда ты счастлив сам, хочется сделать счастливыми всех вокруг!».На мероприятие была приглашена народная артистка, звезда советского и российского экрана Лариса Голубкина.