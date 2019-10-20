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Пенсионный фонд России рассказал, как досрочно выйти на пенсию

Добавлено: 20.10.19
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Рубрика: Общество
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Пенсионный фонд России рассказал, как досрочно выйти на пенсию

Жители России могут воспользоваться правом выходить на пенсию раньше. Об этом сообщили в ПФР. Так, россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства.


Как рассказали сотрудники пенсионного фонда, для того чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо получить соответствующее подтверждение в центре занятости. В ПФР уточнили, что такие выплаты получили 23,5 тысячи россиян в текущем году.

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На следующий год на эти цели заложено 4,4 миллиарда рублей. В 2021 году планируется потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022-м — 6,4 миллиарда рублей.

Напомним, пенсионная реформа была принята в 2018 году. Теперь возраста выхода на пенсию составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
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Источник: bash.news
Фото: retina.news.mail.ru
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