В Башкирии набор для новорожденных дополнят пожарным извещателем

Со следующего года в набор для новорожденных в Башкирии будет включен пожарный извещатель. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве РБ.





— Совместно с Минздравом республики решили вопрос о включении извещателя со следующего года в состав подарочного набора для новорожденных. Для удобства семей в третьем квартале 2019 года в роддомы Башкирии с этой целью уже было передано 24 тысячи извещателей, — сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

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Радий Хабиров отметил, что пожарные извещатели, которые вручаются семьям Башкирии, должны производиться на территории нашего региона. Но пока республика закупает извещатели в других субъектах РФ.