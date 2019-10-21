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В Башкирии набор для новорожденных дополнят пожарным извещателем

Добавлено: 21.10.19
Просмотров: 83
Рубрика: Общество
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В Башкирии набор для новорожденных дополнят пожарным извещателем

Со следующего года в набор для новорожденных в Башкирии будет включен пожарный извещатель. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве РБ.


— Совместно с Минздравом республики решили вопрос о включении извещателя со следующего года в состав подарочного набора для новорожденных. Для удобства семей в третьем квартале 2019 года в роддомы Башкирии с этой целью уже было передано 24 тысячи извещателей, — сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

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Радий Хабиров отметил, что пожарные извещатели, которые вручаются семьям Башкирии, должны производиться на территории нашего региона. Но пока республика закупает извещатели в других субъектах РФ.
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Источник: i-gazeta.com
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