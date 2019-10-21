"На нашу медицину надежды нет": ребенку уфимской радиоведущей три дня не могли поставить диагноз

Радиоведущая из Уфы Елена Ремпель рассказала на своей странице в Facebook, что ее ребенку не могли поставить диагноз врачи из пяти больниц. По ее словам, все произошло в праздничные выходные по случаю Дня республики.





12 октября Елена привела свою 8-летнюю дочь на осмотр в 17 больницу. Мать пожаловалась, что ее ребенок за последние три месяца сильно похудел, части ходит в туалет и у него обезвоженная кожа.

– В прямом смысле умоляла сделать нам анализ крови, на гемоглобин. Нам поставили диагноз – стоматит, – написала Ремпель на странице. – Материнское сердце не дремлет. Я сразу же поехала в 6 больницу.

– Еду в РКБ прошу посмотреть гинеколога наш страшенный кандидоз. Гинеколог и педиатр осматривают ребенка, так же говорю о потери веса, о частом мочеиспускании. Ставят кандидоз. Едем домой лечить его. – делится Елена.

– Но говорит, если вас не положат – я не виноват, – приводит слова медика Ремпель.





Однако и там врачи назвали тот же диагноз, просто осмотрев горло. Причем в журнале, по словам женщины, прием пациентов даже не отметили. На следующий день, 13 октября, мать повезла дочь в 4 больницу. Там поставили «кандидоз». В кожно-венерологическом диспансере медик вообще отказался осматривать и попросил приехать завтра.В понедельник, 14 числа, девочке стало совсем плохо. Она находилась в полуобморочном состоянии и говорила, что ей больно дышать. Было решено вызвать «скорую». Приехал фельдшер, но забирать ребенка в больницу не торопился. Посоветовавшись со своим начальником и наслушавшись угроз от отчаявшейся матери, он все-таки соглашается отвезти маленькую пациентку в РКБ.Ребенка привезли в тяжелом состоянии в РКБ, где реаниматолог «за секунду ставит диагноз» – диабет.

А если бы врачи во время поставили диагноз, возможно, такого тяжёлого состояния не было. Что так трудно взять анализ крови на сахар? Он делается секунду. Мы были в пяти больницах! Это кто же там работает? – возмущается уфимка.



Елена порекомендовала всем, у кого ребенок резко похудел, бежать делать анализ на сахар и «не думать, что он так израстется, взрослеет». В срочном порядке, по мнению женщины, нужно провериться, если ребенок часто ходит в туалет, много ест, много пьет воды.

– Берегите себя и ваших детей! Становитесь сами докторами! На нашу медицину надежды нет, – сделала неутешительный вывод Елена Ремпель.