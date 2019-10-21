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В Стерлитамаке обманутые дольщики обратились за помощью к Радию Хабирову

Добавлено: 21.10.19
Просмотров: 74
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке обманутые дольщики обратились за помощью к Радию Хабирову

Участники долевого строительства в Стерлитамаке обратились к Радию Хабирову. Речь идет о 18-этажном доме на улице Артема, 64. По заверениям инвесторов, им обещали не только жилье, но и большую территорию с подземной парковкой, парковой зоной и фонтаном. А спустя 5 лет потенциальные жители новостроя узнали, что их права были нарушены.


На данный момент застройщик ООО ЕЗТК признан банкротом, а 18-этажный дом так и не был возведен. Люди устали ждать чуда, поэтому обратились к Главе Башкирии через электронную приемную.

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— Мы не согласны. Можно ли добиться сноса этого недостроя и исполнения изначального проекта на данном участке? Администрация Стерлитамака может уладить эту ситуацию или нужно, чтобы вы лично, Радий Фаритович, в этом разобрались? Ведь если говорить, что это только жители нашего дома могут исправить, то это просто нереально без помощи администрации или кого-то более влиятельного. Потому что эти вопросы не уровня жильцов. Убедительная просьба не быть равнодушными к этой проблеме, — высказались дольщики.
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Источник: proural.info
Фото: Ирина Кудрина
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