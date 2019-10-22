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Семье Софьи Гизатуллиной из Стерлитамакского района подарили двухкомнатную квартиру

Добавлено: 22.10.19
Просмотров: 36
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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Семье Софьи Гизатуллиной из Стерлитамакского района подарили двухкомнатную квартиру

Сегодня из Стерлитамакского района Башкирии пришла радостная новость: семье двухлетней Софьи Гизатуллиной подарили двухкомнатную квартиру.


Напомним, малышка с необычной внешностью стала известна на всю республику после того, как местные власти отказались брать ее в садик. Из-за болезни у девочки деформирован череп и срослись пальчики на руках. Тогда в ситуацию вмешались сначала волонтеры «Радуги добра», а затем и власти Башкирии.

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- Квартиру подготовили полностью под ключ уже несколько дней назад, но они с мамой лежали в больнице. По требованию главы республики им выделили двухкомнатную квартиру в поселке Мебельный, там же, в Стерлитамакском районе. Сейчас семья уже въехала в новое жилье, квартира находится в новом доме. Там не только ремонт хороший, им подарили и мебель, и даже постельное белье. У Софьи теперь своя кроватка есть, - рассказала в беседе с «Комсомольской правдой – Уфа» волонтер Регина Биргулиева.
По словам волонтера, в ближайшее время станет известно и о том, где и когда Софье сделают операцию. Пока девочка проходит многочисленные осмотры и сдает анализы.
- На этой неделе врачи внимательно изучат все показания и выберут тактику лечения, - поделилась хорошими новостями Регина.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
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