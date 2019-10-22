Семье Софьи Гизатуллиной из Стерлитамакского района подарили двухкомнатную квартиру

Сегодня из Стерлитамакского района Башкирии пришла радостная новость: семье двухлетней Софьи Гизатуллиной подарили двухкомнатную квартиру.





Напомним, малышка с необычной внешностью стала известна на всю республику после того, как местные власти отказались брать ее в садик. Из-за болезни у девочки деформирован череп и срослись пальчики на руках. Тогда в ситуацию вмешались сначала волонтеры «Радуги добра», а затем и власти Башкирии.

- Квартиру подготовили полностью под ключ уже несколько дней назад, но они с мамой лежали в больнице. По требованию главы республики им выделили двухкомнатную квартиру в поселке Мебельный, там же, в Стерлитамакском районе. Сейчас семья уже въехала в новое жилье, квартира находится в новом доме. Там не только ремонт хороший, им подарили и мебель, и даже постельное белье. У Софьи теперь своя кроватка есть, - рассказала в беседе с «Комсомольской правдой – Уфа» волонтер Регина Биргулиева.

- На этой неделе врачи внимательно изучат все показания и выберут тактику лечения, - поделилась хорошими новостями Регина.

Фото: соцсети

По словам волонтера, в ближайшее время станет известно и о том, где и когда Софье сделают операцию. Пока девочка проходит многочисленные осмотры и сдает анализы.