В 2019 году в Уфе будет установлено 20 новогодних елок

Сегодня, 22 октября, на оперативном совещании в администрации Уфы обсудили ход подготовки к празднованию Нового года.





В этот раз столицу Башкирии украсят 20 елок, 2 из которых станут главными, остальные соответственно районные. На площади Ленина, напротив Горсовета, будет установлено живое дерево, а вот на площади имени Салавата Юлаева уфимцев встретит искусственное растение. По заверениям чиновников, вся иллюминация будет выполнена в единой концепции. На данный момент архитекторы прорабатывают внешний вид будущих ледовых городков. Мэр столицы Ульфат Мустафин попросил ведомства работать в тесном сотрудничестве для создания настоящей праздничной атмосферы.

— Остается до новогодних праздников чуть более двух месяцев. Службами города уже проводятся определенные работы. Время быстро пролетит, поэтому надо полную подготовку в этом плане провести, — заключил Ульфат Мансурович.

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Напомним, что буквально вчера, 21 октября, Глава Башкирии Радий Хабиров шокировал общественность, заявив о намерении ввести некоторый запрет на продажу алкоголя во время новогодних каникул.