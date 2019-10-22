В Уфе пройдет благотворительная акция по сбору аптечки скорой помощи для собак-поводырей

Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета приглашает преподавателей, сотрудников и студентов вуза, а также всех неравнодушных жителей нашей столицы принять участие в благотворительной акции по сбору аптечки скорой помощи для собак-поводырей.





Собака-поводырь – незаменимый помощник и друг для слабовидящих и незрячих людей за пределами квартиры или дома. Они всегда идут на полкорпуса впереди своего владельца, выбирая наиболее безопасную траекторию и предупреждая обо всех препятствиях на пути.

Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ

С целью оказания поддержки Центру по подготовке собак-поводырей Башкортостана «Актырнак» необходимо собрать аптечку, которая включает активированный уголь, «Метоклопрамид», «Фуросемид», свечи «Папаверин», «Петкам», «Стрептоцид», «Смекту», «Унитиол», «Пиридоксин», спрей «Вторая кожа», мазь «Левомеколь», лейкопластырь, перекись водорода, бинты, вату и многое другое.Все медикаменты в неограниченном количестве можно положить в коробку, которая находится в четвертом корпусе Башкирского ГАУ напротив гардероба.С любыми интересующими вопросами или предложениями помощи в проведении акции вы можете обратиться к Гульнаре Ринадовне Цапаловой по телефону: +7(960)386-11-44.Акция продлится до 13 ноября 2019 года.