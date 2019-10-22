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В России сельским женщинам сократят рабочую неделю

Добавлено: 22.10.19
Просмотров: 125
Рубрика: Общество
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В России сельским женщинам сократят рабочую неделю

Сельским женщинам одобрили введение 36-часовой рабочей недели. Нововведение приняла Госдума на втором чтении поправок в Трудовой кодекс РФ.

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Отмечается, что заработная плата при этом будет не меньше, чем при 40-часовой рабочей неделе. Также законопроект гарантирует повышенную зарплату для женщин в тех местах, где трафик поделен на время, то есть посменный рабочий трафик. После чтений в проект внесли еще дополнительную часть — размер повышения зарплаты не может быть снижен после вступления закона в силу.

Напомним, что сейчас право на сокращенный рабочий день для сельских женщин не закреплено федеральным законом.
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Источник: www.bashinform.ru
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