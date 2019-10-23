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Мальчика из Янаула, просидевшего возле тела матери несколько дней, передадут под опеку тете

Добавлено: 23.10.19
Просмотров: 73
Рубрика: Общество
Теги: Янаульский район
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Мальчика из Янаула, просидевшего возле тела матери несколько дней, передадут под опеку тете

Мальчика из Башкирии, который провел несколько дней в квартире с телом умершей матери, передали его тете. Родственница оформит опеку над ребенком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Янаульского района республики.


«Мальчика выписали, он в полном порядке, выздоровел, теперь он воспитывается в семье. На родственников мы оформили предварительную опеку, основную опеку будут оформлять в Москве, по месту жительства. Самое главное — ребенок здоров, он набрал хорошо в весе, все нормально», — уточнили в администрации.

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По данным СУ СК РФ по Башкирии, тело 44-летней женщины в башкирском городе Янаул 16 сентября обнаружила ее подруга. Также в квартире находился шестилетний сын умершей, который пробыл там несколько дней, его сразу госпитализировали. Проверка показала, что смерть женщины наступила из-за сердечного заболевания.
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Источник: gtrk.tv
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