Мальчика из Янаула, просидевшего возле тела матери несколько дней, передадут под опеку тете

Мальчика из Башкирии, который провел несколько дней в квартире с телом умершей матери, передали его тете. Родственница оформит опеку над ребенком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Янаульского района республики.





«Мальчика выписали, он в полном порядке, выздоровел, теперь он воспитывается в семье. На родственников мы оформили предварительную опеку, основную опеку будут оформлять в Москве, по месту жительства. Самое главное — ребенок здоров, он набрал хорошо в весе, все нормально», — уточнили в администрации.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По данным СУ СК РФ по Башкирии, тело 44-летней женщины в башкирском городе Янаул 16 сентября обнаружила ее подруга. Также в квартире находился шестилетний сын умершей, который пробыл там несколько дней, его сразу госпитализировали. Проверка показала, что смерть женщины наступила из-за сердечного заболевания.